Sosyetenin çaycısı vefat etti. Bebek Kahve'nin müdavimleri tanırdı

İstanbul’un simge yerlerinden ve cemiyet hayatının uğrak noktalarından biri olan Bebek Kahve’nin 30 yıllık ‘çaycısı’ Özcan Demir, yaşamını yitirdi.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Demir, dün Bebek Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı. Cemiyet hayatının ünlü simaları Demir'i yalnız bırakmazken, cenazesi Sarıyer Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Demir için taziyeleri Bebek Kahve’nin sahipleri Çiğdem ve Selahattin Atakan kabul etti.

Özcan Demir’i son yolculuğuna uğurlayan sanatçılar arasında; Bedri Baykam, eski basketbolcu İbrahim Kutluay, teknik direktör Mustafa Denizli, gazeteci Murat Bardakçı, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Eski Başkanı Serdar Bilgili ve Beşiktaş Belediyesi eski Başkan Yardımcısı İBB Boğaziçi Yönetim Genel Müdürü Merve Öztopaloğlu da yer aldı.

Cenazeye aralarında Cem Hakko, Kerim Müderrisoğlu, Adem Ayçiçek, Sami Benun, Serap-Cem Soyhan, Filiz Bulutçu, Mehmet Kutman, Nazlı-Nilgün-Nail Keçili, Oğuz Satıcı, Raif Ali Dinçkök, Polat Gülman, Mehmet Duru, Okan Tapan, Mustafa-Handan Öney, Güllü Aybal, Nejat Alemdar, Ali Deveci, Menderes Utku, Haluk Tansel, Gözde-Batu Aksoy, Pınar-Serdar Hotiç, Ayşe-Ömer Dormen, Leyla-Murat Atak, Nejdet Şentürk, Yavuz Demir, Berrin-Savni- Ayşe- Şükrü Okçu, Ziya Soner, Mustafa Fenercigil, Feyhan-Turgut Ulutin, Banu Noyan, Ayşe Yücel, Ecmel Ayral, Burcu-Badel Dinçer, Nuray Coşkun, Selim Karahan, Mustafa Karahan ve Zeynep Moroğlu gibi birçok isim de çelenk gönderdi.

PINAR ÖZDEMİR HOTİÇ DE PAYLAŞTI

Cemiyet hayatının tanınan isimleri, sosyal medya hesabından Özcan Demir'e veda etti. Bu isimlerden olan Pınar Özdemir Hotiç de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Özcanım, senin gidişinle hayatımızda büyük bir devir açılmamak üzere kapandı. Kahkahalarımız, esprilerin ve dostluğumuz hep baki. Nurlar içinde yat. Bebek sensiz asla aynı olmayacak” ifadelerini kullandı.

Cemiyet hayatının tanınan diğer isimlerinden Mine Kalpakçıoğlu da bir mesaj paylaştı. Kalpakçıoğlu, "Tatlı konuşmasıyla hepimizi Bebek Kahve’ye bağlayan Özcan. Güneşli hava, cenaze, tavla, karda içeri tıkışıp, menemen, ne çok gençlik anıları seninleydi. Nur içinde yat” dedi.

Rana Erkan Tabanca, Demir için, “Bugün varız yarın yokuz. Özcan seni çok özleyeceğiz” diyerek taziyelerini bildirdi.

Sosyetik Ayşe Kucuroğlu, sosyal medyada Özcan Demir ile son fotoğraf karelerini paylaştı.