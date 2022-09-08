Ahmet Necdet Sezer kimin için telefon etti. Uzun süredir sessizdi 

İçişleri Bakanlığı tarafından, "memurluktan atılması" için soruşturma başlatılan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kendisini Ahmet Necdet Sezer'in aradığını söyledi.

CHP eski Milletvekili Sinan Aygün'ün TOGO İkiz Kuleleri Davası'nda taraf olan Çankaya Belediyesi'nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan hakkında, "işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı" gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından, "memurluktan atılması" için soruşturma başlatılmıştı.

AHMET NECDET SEZER ARADI

Soruşturma kapsamında Tezcan'ın 7 yılda sadece 60 gün işe gittiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yapan Tezcan Karakuş Candan, memuriyetten çıkarıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Candan, kendisini "Cumhurbaşkanım" dediği Ahmet Necdet Sezer'in aradığını söyledi.

“YARGIDAN DÖNECEĞİNİ İFADE ETTİ”

Candan, "Bugün, ülkenin Cumhurbaşkanı aradı, üzüntülerini iletti. Tabii Recep Tayyip Erdoğan değildi. O, bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı olamadı hiç. Ahmet Necdet Sezer aradı. Sezer, bana 'geçmiş olsun' dileklerini iletti ve yargıdan döneceğini ifade etti" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Sezer, ettiği bu telefonla yeniden gündem oldu. Twitter'da TT listesinde ilk sıralarda kendine yer bulan Sezer'e bazı kesimler eleştiri yöneltirken bazı kesimler de destek verdi.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün TOGO İkiz Kuleleri Davası'nda taraf olan Çankaya Belediyesi'nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş hakkında "işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı" gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında "memurluktan atılması" için soruşturma başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan ön inceleme raporu uyarınca Karakuş hakkında soruşturma açılmasına izin vermiş, bunun üzerine Karakuş ve Çankaya Belediyesi, soruşturma izninin iptali için Danıştay'da dava açmıştı.

Danıştay 18. Dairesi, Karakuş hakkında Çankaya Belediyesi'ndeki görevini aksattığı gerekçesiyle verilen soruşturma iznini iptal etmişti. Ancak soruşturma izni iptal edilmesine rağmen Danıştay kararını yok sayan İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Karakuş'un "memurluktan çıkarılması" için 6 Eylül Salı günü toplandı.