8 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 26°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ahmet Necdet Sezer kimin için telefon etti. Uzun süredir sessizdi 

Ahmet Necdet Sezer kimin için telefon etti. Uzun süredir sessizdi 

Uzun süredir ortalarda görünmeyen 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, sessizliğini bozdu. Sezer, İçişleri Bakanlığı'nın Çankaya Belediyesi'ndeki memuriyet görevinden çıkartılmasına karar verdiği Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ı arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti ve yargıdan döneceğini ifade ederek destek oldu.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 14:13
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 15:07
Takip Et

Ahmet Necdet Sezer ettiği telefonla sosyal gündem oldu: Kimin için telefon etti

Ahmet Necdet Sezer kimin için telefon etti. Uzun süredir sessizdi 
+
Aa
-

İçişleri Bakanlığı tarafından, "memurluktan atılması" için soruşturma başlatılan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kendisini Ahmet Necdet Sezer'in aradığını söyledi.

CHP eski Milletvekili Sinan Aygün'ün TOGO İkiz Kuleleri Davası'nda taraf olan Çankaya Belediyesi'nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan hakkında, "işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı" gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından, "memurluktan atılması" için soruşturma başlatılmıştı.

AHMET NECDET SEZER ARADI

Soruşturma kapsamında Tezcan'ın 7 yılda sadece 60 gün işe gittiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nda savunma yapan Tezcan Karakuş Candan, memuriyetten çıkarıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Candan, kendisini "Cumhurbaşkanım" dediği Ahmet Necdet Sezer'in aradığını söyledi.

“YARGIDAN DÖNECEĞİNİ İFADE ETTİ”

Candan, "Bugün, ülkenin Cumhurbaşkanı aradı, üzüntülerini iletti. Tabii Recep Tayyip Erdoğan değildi. O, bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı olamadı hiç. Ahmet Necdet Sezer aradı. Sezer, bana 'geçmiş olsun' dileklerini iletti ve yargıdan döneceğini ifade etti" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Uzun süredir ortalarda görünmeyen Sezer, ettiği bu telefonla yeniden gündem oldu. Twitter'da TT listesinde ilk sıralarda kendine yer bulan Sezer'e bazı kesimler eleştiri yöneltirken bazı kesimler de destek verdi.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'ün TOGO İkiz Kuleleri Davası'nda taraf olan Çankaya Belediyesi'nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş hakkında "işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı" gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında "memurluktan atılması" için soruşturma başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan ön inceleme raporu uyarınca Karakuş hakkında soruşturma açılmasına izin vermiş, bunun üzerine Karakuş ve Çankaya Belediyesi, soruşturma izninin iptali için Danıştay'da dava açmıştı.

Danıştay 18. Dairesi, Karakuş hakkında Çankaya Belediyesi'ndeki görevini aksattığı gerekçesiyle verilen soruşturma iznini iptal etmişti. Ancak soruşturma izni iptal edilmesine rağmen Danıştay kararını yok sayan İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, Karakuş'un "memurluktan çıkarılması" için 6 Eylül Salı günü toplandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

nokta
8.09.2022 15:25
atatürk inönü ve demirel den sonra en iyi c.başkanı nokta  
 
asuman 1789
8.09.2022 15:18
Cumhurbaşkanlığı seçiminde beni unutmayın diyor  
 
Selim
8.09.2022 15:14
Bankamatik maaşcıları avukata ihtiyacı var galiba.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
1
﻿İstanbul'da 10 saatlik elektrik kesintisi: Hangi ilçeler karanlıkta kalacak
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
2
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
3
﻿Türkiye'nin en popüler oyuncusunu öğrenince çok şaşıracaksınız
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
4
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan lüks yat açıklaması
5
﻿Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan lüks yat açıklaması
﻿Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Aşıklar Bayramında tartışma yaratan sahne
6
﻿Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Aşıklar Bayramında tartışma yaratan sahne
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
7
﻿Zeynep Bastık süper mini şortunun düğmelerini açarak poz verdi
﻿Luyindama'nın yeni takımı belli oldu
﻿Luyindama'nın yeni takımı belli oldu
﻿Luyindama'nın yeni takımı belli oldu
﻿Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili yeni gelişme
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿Kas ağrıları ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Uzmanı açıkladı
﻿Kas ağrıları ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Uzmanı açıkladı
﻿Kas ağrıları ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Uzmanı açıkladı
﻿Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık
﻿Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık
﻿Beşiktaş'ta flaş iki ayrılık
﻿Afyonkarahisar Çay SYDV personel alacak
﻿Afyonkarahisar Çay SYDV personel alacak
﻿Afyonkarahisar Çay SYDV personel alacak
﻿Uyuyan kediyi pitbull öldürdü 
﻿Uyuyan kediyi pitbull öldürdü 
﻿Uyuyan kediyi pitbull öldürdü 
﻿Bursa Binted İmar cankurtaran alacak
﻿Bursa Binted İmar cankurtaran alacak
﻿Bursa Binted İmar cankurtaran alacak
﻿Beşiktaş'ın yeni transferlerinin forma numaraları belli oldu
﻿Beşiktaş'ın yeni transferlerinin forma numaraları belli oldu
﻿Beşiktaş'ın yeni transferlerinin forma numaraları belli oldu
﻿Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
﻿Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
﻿Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
﻿Pedodontist Yılmaz: Süt dişleri düşeceği zamana kadar korunmalı
﻿Pedodontist Yılmaz: Süt dişleri düşeceği zamana kadar korunmalı
﻿Pedodontist Yılmaz: Süt dişleri düşeceği zamana kadar korunmalı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.