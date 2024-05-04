Mehmet Şimşek Ne Yaptı?

Ortalıkta Mehmet Şimşek sevicileri dolaşıyor.

Daha önce AKP’den gönderilen Mehmet Şimşek adeta kurtarıcı olarak geri döndü.

Herkes Mehmet Şimşek’i kutsuyor.

Kimse söz söylemiyor söyleyen ise anında linç ediliyor.

Peki, Mehmet Şimşek göreve geldiğinden beri ne yaptı?

Faizleri ve vergileri artırmanın dışında Mehmet Şimşek’in yaptığı 3 şeyi sıralayabilir misiniz?

Mehmet Şimşek, 2 bin yılındaki krizde gelen rahmetli Kemal Derviş ile kıyaslanıyor.

Dikkatinizi çekerim, Kemal Derviş bağımsız bir Merkez Bankası yarattı. Başkanı ve üyelere görevden alınmama koruması getirildi. Batık birçok şirketin bankalarla masaya oturup yeniden yapılanmasını sağladı.

Türkiye’ye büyük bir fon akışı sağladı. Enflasyon düştü, faizler düştü, bankaların mali yapısı güçlendi ve ülkeye adeta para yağdı.

Ya Şimşek ne yaptı?

Göreve geldiğinde faiz 8,5 idi. Dolar ise 19 lira.

Ya enflasyon? Göreve geldiğinde sadece yüzde 38.

Geliyoruz Mehmet Şimşek’in 10 ayına.

Faiz 50, dolar 32, enflasyon ise yüzde 70.

Türkiye’ye hâlen bir fon girişi yok. Yüzde 50 faize rağmen ve Mehmet Şimşek’in 54 bin km kat etmesine rağmen yabancı yatırımcı gelmiyor.

Hâlen inşallah ile beklemedeyiz.

İyi de tüm bunları Nebati de yapardı?

Ekonominin o hâle gelmesinde Nebati’nin ne suçu vardı ki?

Herkes biliyor ki faizi indiren, dahası indirme talimatı veren Nebati değildi?

O halde Nebati günah keçisi mi?

Sonuç olarak büyük kurtarıcı(!) Mehmet Şimşek 10. ayını bitirip 11. ayına girerken Türkiye tarif edilemeyecek kadar büyük bir krizle boğuşuyor.

Milyonların gözü Mehmet Şimşek’te…

Şimşek enflasyonu düşürecek, faizleri düşürecek, Türkiye’ye milyar dolarları getirecek.

Görünen o ki biz daha çok bekleyeceğiz.