10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer oyunu kullandı

AA’da yer alan bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, eşi Semra Sezer ile Ankara’da oyunu kullandı.
Sezer 1175 numaralı sandıkta oy verdi. Oy verme işleminin ardından 10. Cumhurbaşkanı Sezer ve eşi Semra Sezer, sandık görevlilerine başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.
KILIÇDAROĞLU ZİYARET ETMİŞTİ
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mart’ta Ahmet Necdet Sezer'i evinde ziyaret etmişti.
Sezer'in Gölbaşı'ndaki konutunda gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürmüş, Sezer, “Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor musunuz?” sorusuna, “Evet” yanıtını vermişti.