10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer oyunu kullandı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Ankara'da eşiyle birlikte oyunu kullandı.

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer oyunu kullandı

AA’da yer alan bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, eşi Semra Sezer ile Ankara’da oyunu kullandı.

Sezer 1175 numaralı sandıkta oy verdi. Oy verme işleminin ardından 10. Cumhurbaşkanı Sezer ve eşi Semra Sezer, sandık görevlilerine başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.

aa-20230514-31135865-31135863-10-cumhurbaskani-ahmet-necdet-sezer-ankarada-oyunu-kullandi.jpg

KILIÇDAROĞLU ZİYARET ETMİŞTİ

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Mart’ta Ahmet Necdet Sezer'i evinde ziyaret etmişti.

Sezer'in Gölbaşı'ndaki konutunda gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürmüş, Sezer, “Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekliyor musunuz?” sorusuna, “Evet” yanıtını vermişti.

aa-20230514-31135865-31135864-10-cumhurbaskani-ahmet-necdet-sezer-ankarada-oyunu-kullandi-1.jpg

aa-20230514-31135865-31135864-10-cumhurbaskani-ahmet-necdet-sezer-ankarada-oyunu-kullandi.jpg

Öne Çıkanlar
Oy pusulası nasıl katlanır? Oyların geçerli sayılması için oy pusulasını nasıl kullanmalıyız?
Oy pusulası nasıl katlanır? Oyların geçerli sayılması için oy pusulasını nasıl kullanmalıyız?
Oy sayımı başladı mı? Oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? Oy sayımı ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Son Haberler
Oy pusulası nasıl katlanır? Oyların geçerli sayılması için oy pusulasını nasıl kullanmalıyız? Keşfet
Oy pusulası nasıl katlanır? Oyların geçerli sayılması için oy pusulasını nasıl kullanmalıyız?
Premier Lig'de taraftar rakip takım teknik direktörüne saldırdı. Verilen ceza herkesi şaşırttı Spor
Premier Lig'de taraftar rakip takım teknik direktörüne saldırdı. Verilen ceza herkesi şaşırttı
AKP’ye oy vermesin diye babasını eve kilitledi Güncel
AKP’ye oy vermesin diye babasını eve kilitledi
Seyşel Adası'ndaki yazlıkta aldatma. Hakim kararını verdi sosyete bu aldatmayı konuşuyor Magazin
Seyşel Adası'ndaki yazlıkta aldatma. Hakim kararını verdi sosyete bu aldatmayı konuşuyor
O bir şifa bombası Sağlık
O bir şifa bombası
Aşırı turşu yemek hangi hastalığı yapar Sağlık
Aşırı turşu yemek hangi hastalığı yapar
Mersin’de vatandaşlar önce sandık sonra sahil dedi Güncel
Mersin’de vatandaşlar önce sandık sonra sahil dedi