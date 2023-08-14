Ahmet Nur Çebi dolandırıldı. 50 milonluk soygun

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ortağı olduğu bir demir çelik firmasının 11 çalışanı, şirketi 50 milyon dolar dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Ahmet Nur Çebi dolandırıldı. 50 milonluk soygun

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan firma, 11 çalışanının şirketi dolandırdığı iddiasıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Şirkette yetkililerin, yanlarında çalışan bazı görevlilerin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, belirlediği aralarında şirketin genel müdürü Şükrü E.'nin de bulunduğu 11 şüpheliyi, 'Örgütlü bir şekilde özel belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Hırsızlık', 'Güveni kötüye kullanma' suçlarından gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu'da adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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