Fenerbahçe'de sürpriz imza

Fatih Saboviç
Fenerbahçe'de sürpriz imza
Michy Batshuayi geleceği hakkında flaş bir karar aldı.

Fenerbahçe'de çok iyi bir sezon geçiren ve ilk 11'in gediklisi olmasa da sonradan oyuna girdiği maçlarda pek çok kez oyunun akışına etki eden yıldız Michy Batshuayi'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Bu yıl çoğu kez yedek kalmasına rağmen kariyer sezonlarından birini geçiren ve Fenerbahçe'nin en çok gol atan isimlerinden olan Michy Batshuayi konusunda taraftarlara müjde geldi.

batshuayikpk.webp

Yönetim, haziranda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı oyuncunun kontratında yer alan opsiyon maddesini kullanma kararı aldı. Oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştiren yönetim sözleşme konusunda anlaştı.

Tüm kulvarlarda 23 kez gol sevinci yaşayan Batshuayi, 3 gol daha atması durumunda kariyerinin en golcü sezonunu yaşayacak. Sezonun kalan 4 maçında bunu başaracağı tahmin edilen Belçikalı golcünün burada mutlu olduğu da gelen haberler arasında

batsu.jpg

Sezon başında art arda yapılan golcü transferleri nedeniyle Nottingham Forest’e gitmek isteyen ancak kapıdan dönen Batshuayi için bir süredir de Premier Lig’den Fulham ve Leeds United’ın takipte olduğu biliniyordu.

İlgili Haberler
Ahmet Çakar görür görmez kustu
Borsada şampiyon belli oldu. Yatırımcıların yüzü güldü
Erman Toroğlu Uğur Dündar'ı hedef aldı. Son yıllarda olanları açıkladı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a fırça
Erol Bulut bu sefer başardı
Galatasaray kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 2 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar
Dursun Özbek'in uykularını kaçıracak iddia
Dursun Özbek'in uykularını kaçıracak iddia
Cübbeli Ahmet Fenerbahçe’nin neden şampiyon olamadığını açıkladı
Son Haberler
Eşini hem yengesiyle hem de yakın arkadaşıyla aldattı. 828 telefon görüşmesi tek tek ortaya çıktı Yaşam
Eşini hem yengesiyle hem de yakın arkadaşıyla aldattı. 828 telefon görüşmesi tek tek ortaya çıktı
AYSAF’tan ekonomiye 1,13 milyar dolarlık katkı Ekonomi
AYSAF’tan ekonomiye 1,13 milyar dolarlık katkı
Son dakika... Gazeteci Barış Terkoğlu’na hapis cezası Gündem
Son dakika... Gazeteci Barış Terkoğlu’na hapis cezası
Telefonuyla ilgilenen kocasına soslu peçete yedirdi Video
Telefonuyla ilgilenen kocasına soslu peçete yedirdi
Ertem Şener ile Sinan Engin’in dili tutuldu! Beyaz Futbol canlı yayınında şoke eden görüntüler Spor
Ertem Şener ile Sinan Engin’in dili tutuldu! Beyaz Futbol canlı yayınında şoke eden görüntüler
Antalya yılın ilk 4 ayında milyonlarca turist ağırladı Ekonomi
Antalya yılın ilk 4 ayında milyonlarca turist ağırladı
Mercek-6 operasyonu: 15 tutuklama Gündem
Mercek-6 operasyonu: 15 tutuklama