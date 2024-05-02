Fenerbahçe'de sürpriz imza

Fenerbahçe'de çok iyi bir sezon geçiren ve ilk 11'in gediklisi olmasa da sonradan oyuna girdiği maçlarda pek çok kez oyunun akışına etki eden yıldız Michy Batshuayi'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Bu yıl çoğu kez yedek kalmasına rağmen kariyer sezonlarından birini geçiren ve Fenerbahçe'nin en çok gol atan isimlerinden olan Michy Batshuayi konusunda taraftarlara müjde geldi.

Yönetim, haziranda sözleşmesi bitecek olan Belçikalı oyuncunun kontratında yer alan opsiyon maddesini kullanma kararı aldı. Oyuncunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştiren yönetim sözleşme konusunda anlaştı.

Tüm kulvarlarda 23 kez gol sevinci yaşayan Batshuayi, 3 gol daha atması durumunda kariyerinin en golcü sezonunu yaşayacak. Sezonun kalan 4 maçında bunu başaracağı tahmin edilen Belçikalı golcünün burada mutlu olduğu da gelen haberler arasında

Sezon başında art arda yapılan golcü transferleri nedeniyle Nottingham Forest’e gitmek isteyen ancak kapıdan dönen Batshuayi için bir süredir de Premier Lig’den Fulham ve Leeds United’ın takipte olduğu biliniyordu.