Sürücü ticari araca arkadan çarpınca yaralandı

Kaza, Efeler ilçesi Aydın-Denizli Karayolu Dr. Raşit Galip Baydur Kavşağı'nda oldu.

Seyir halindeyken kırmızı ışığa yakalanan ve kavşak içerisinde duran ticari araca, o esnada aynı yönde seyir halinde olan motosiklet arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan sürücünün yaralandığı belirtilirken kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etti.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Suriye uyruklu olduğu belirtilen A.E.S. isimli motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdığı ifade edildi.

Motosiklet çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.