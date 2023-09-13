Ahmet Nur Çebi transfer rekoru kıracak demişti. Gedson Fernandes imzayı attı.

Beşiktaş Gedosn Fernandes'in 2026 yılında bitecek olan sözleşmesini 2027 yılına uzattı. Gedson Fernandes'in 1.2 milyon Euro olan maaşına da zam yapıldı.

Ahmet Nur Çebi transfer rekoru kıracak demişti. Gedson Fernandes imzayı attı.

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi’nin “Türkiye transfer rekorunu kıracak” diyerek kontratını uzattıklarını ifade ettiği Gedson Fernandes’in yeni sözleşmesinin detayları belli oldu.

MAAŞINA 500 BİN EURO ZAM YAPILDI
Ahmet Nur Çebi'den övgüsünü alan başarılı futbolcunun 2026'da bitecek sözleşmesi 2027'ye uzatıldı. Gedson Fernandes’in yeni sözleşmesinde 1.2 milyon Euro olan garanti ücreti 1.7 milyon Euro'ya çıkarıldı.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılarla 36 maça çıkan Gedson Fernandes bu maçlarda 3 gol 7 asist kaydetti.

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