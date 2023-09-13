Ahmet Nur Çebi transfer rekoru kıracak demişti. Gedson Fernandes imzayı attı.

Beşiktaş Gedosn Fernandes'in 2026 yılında bitecek olan sözleşmesini 2027 yılına uzattı. Gedson Fernandes'in 1.2 milyon Euro olan maaşına da zam yapıldı.