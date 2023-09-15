Ahmet Nur Çebi Ali Koç'la bir oldu. Galatasaray'ı TFF'ye şikayet etti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferler, Türkiye Futbol Federasyonu ile olan ilişkiler gibi birçok konuda Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu.

Çebi, Ali Koç'a destek verirken TFF'ye de çağrıda bulundu.

"Ali Koç, Galatasaray'ın yaptığı bazı transferlerin maliyetlerinin KAP’a bildirilenden farklı olduğunu iddia etti. Sizin bu konuda bir yorumunuz var mı" sorusuna Çebi, "Benim de şüphelerim var ama ben bunu ispat edecek durumda değilim. Tereddüdümüz var. Bizim 5 liraya konuştuğumuz bir futbolcunun başka bir kulüple 10’a anlaşması 3 lira diye açıklanıyorsa burada bir şeyler var demektir. Bunu araştırması gereken kurum Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Çünkü TFF’nin ana görevlerinden birisi rekabet koşullarına herkesin uymasını sağlamaktır. Yarın bir gün çift kontratlar çıkarsa ne olacak?" yanıtını verdi.

"TRANSFERDE BAŞARILIYDIK"

Ahmet Nur Çebi, "Rakiplerimizin bu yaz rakamsal olarak yapmış oldukları transferlerin bizim taraftarlarımızı beklentiye soktuğunu gözlemledik. Ancak taraftarlarımızın inanmasını istiyoruz ki bizim transfer politikamız, stratejimiz daha doğru. Biz ihtiyacımız olan, planımız dahilindeki çok daha doğru isimleri transfer ettik. Transfer dönemini, teknik ekibimiz ile birlikte son derece başarılı geçirdik" diyerek transfer döneminin değerlendirdi.

YAŞ AŞKI BENZETMESİ

Çebi taraftara da seslenerek, "Taraftarlarımızdan tek istediğim şu; önlerine listeyi koysunlar. Tüm oyuncuları şöyle bir konsantrasyonla baksınlar. Tek tek orayla burayla mukayese ederek değil. Bir de yaz transferleri yaz aşkları gibidir. Çabuk söner. Bir kontenjanımız daha olsaydı birini düşünüyordum ama 14 yabancı sayımızı kullandık. Doğru da kullandık" ifadelerini kullandı.

"DALI GÖRDÜK ZEYTİNLERİ BEKLİYORUZ"

Ahmet Nur Çebi ayrıca, "TFF bize zeytin dalı uzatmış. Dalı gördük ama zeytinleri bekliyoruz. Gerçekten de ihtiyacımız var. Ben bu konularda federasyonun kötü niyetli olduğuna inanmak istemiyorum. Böyle bir şey düşünmek de istemiyorum ama icraata da ihtiyacımız var. Ama bir görüntü alalım. Özellikle biliyorsunuz stadı Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi finaline ev sahipliği için UEFA’ya önerdiler şimdi. Bunun bir barış çubuğu olduğu söyleniyor. Esasen onların bize teşekkür etmesi gerekiyor. En iyi stat burası. Bir takımın önerebilecek bir stadı var diye. Bizim onlara değil onların bize teşekkür etmeleri gerek" dedi.