Ahmet Nur Çebi Ali Koç'la bir oldu. Galatasaray'ı TFF'ye şikayet etti

Ali Koç'un Galatasaray'ın transferiyle ilgili iddialarına bir destek de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den geldi.

Ahmet Nur Çebi Ali Koç'la bir oldu. Galatasaray'ı TFF'ye şikayet etti

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transferler, Türkiye Futbol Federasyonu ile olan ilişkiler gibi birçok konuda Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulundu.

Çebi, Ali Koç'a destek verirken TFF'ye de çağrıda bulundu.

"Ali Koç, Galatasaray'ın yaptığı bazı transferlerin maliyetlerinin KAP’a bildirilenden farklı olduğunu iddia etti. Sizin bu konuda bir yorumunuz var mı" sorusuna Çebi, "Benim de şüphelerim var ama ben bunu ispat edecek durumda değilim. Tereddüdümüz var. Bizim 5 liraya konuştuğumuz bir futbolcunun başka bir kulüple 10’a anlaşması 3 lira diye açıklanıyorsa burada bir şeyler var demektir. Bunu araştırması gereken kurum Türkiye Futbol Federasyonu’dur. Çünkü TFF’nin ana görevlerinden birisi rekabet koşullarına herkesin uymasını sağlamaktır. Yarın bir gün çift kontratlar çıkarsa ne olacak?" yanıtını verdi.

"TRANSFERDE BAŞARILIYDIK"

Ahmet Nur Çebi, "Rakiplerimizin bu yaz rakamsal olarak yapmış oldukları transferlerin bizim taraftarlarımızı beklentiye soktuğunu gözlemledik. Ancak taraftarlarımızın inanmasını istiyoruz ki bizim transfer politikamız, stratejimiz daha doğru. Biz ihtiyacımız olan, planımız dahilindeki çok daha doğru isimleri transfer ettik. Transfer dönemini, teknik ekibimiz ile birlikte son derece başarılı geçirdik" diyerek transfer döneminin değerlendirdi.

YAŞ AŞKI BENZETMESİ

Çebi taraftara da seslenerek, "Taraftarlarımızdan tek istediğim şu; önlerine listeyi koysunlar. Tüm oyuncuları şöyle bir konsantrasyonla baksınlar. Tek tek orayla burayla mukayese ederek değil. Bir de yaz transferleri yaz aşkları gibidir. Çabuk söner. Bir kontenjanımız daha olsaydı birini düşünüyordum ama 14 yabancı sayımızı kullandık. Doğru da kullandık" ifadelerini kullandı.

"DALI GÖRDÜK ZEYTİNLERİ BEKLİYORUZ"

Ahmet Nur Çebi ayrıca, "TFF bize zeytin dalı uzatmış. Dalı gördük ama zeytinleri bekliyoruz. Gerçekten de ihtiyacımız var. Ben bu konularda federasyonun kötü niyetli olduğuna inanmak istemiyorum. Böyle bir şey düşünmek de istemiyorum ama icraata da ihtiyacımız var. Ama bir görüntü alalım. Özellikle biliyorsunuz stadı Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi finaline ev sahipliği için UEFA’ya önerdiler şimdi. Bunun bir barış çubuğu olduğu söyleniyor. Esasen onların bize teşekkür etmesi gerekiyor. En iyi stat burası. Bir takımın önerebilecek bir stadı var diye. Bizim onlara değil onların bize teşekkür etmeleri gerek" dedi.

İlgili Haberler
Ahmet Nur Çebi transfer rekoru kıracak demişti. Gedson Fernandes imzayı attı.
Ahmet Nur Çebi Talisca'yı açıkladı: Teklif yaptım
Ahmet Nur Çebi Talisca'yı açıkladı: Teklif yaptım
Ahmet Nur Çebi'den Ramos itirafı. Gerçekleşmeyen transferin bilinmeyenlerini açıkladı
Mahfi Eğilmez vatandaşın cebini bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Çakma Starbucks'a milyonlar saçan AKP’li Belediye Başkanı vatandaşın cebinden çıkan paraları gülerek anlattı
Ahmet Nur Çebi'ye TFF Başkanı Ekşioğlu'ndan son darbe
Ali Koç'un Erdoğan ile elleri cebinde sohbet ettiği anlar gündem oldu
Öne Çıkanlar
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
Demir kazık Egemen. Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Çiftçiye sadaka gibi destek. Mazota yüzde 125 zam yapılırken çiftçiye destek aynı kaldı Ekonomi
Çiftçiye sadaka gibi destek. Mazota yüzde 125 zam yapılırken çiftçiye destek aynı kaldı
Acun Ilıcalı açıkladı. Son şampiyon Survivor All Star 2024’te Magazin
Acun Ilıcalı açıkladı. Son şampiyon Survivor All Star 2024’te
Yurt genelinde trafik denetimi Güncel
Yurt genelinde trafik denetimi
İş yerlerinde 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi Güncel
İş yerlerinde 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi
Erol Bulut rakip teknik direktörü yerin dibine soktu. O sözler İngiltere'de gündem oldu Spor
Erol Bulut rakip teknik direktörü yerin dibine soktu. O sözler İngiltere'de gündem oldu
Okulda akran zorbalığına dikkat. Hızlıca harekete geçin Sağlık
Okulda akran zorbalığına dikkat. Hızlıca harekete geçin
İlaç bile sıkılmıyor 5 ay bozulmuyor kilosu 12 liradan kapışılıyor. Koca köyün geçimi bu meyveden Güncel
İlaç bile sıkılmıyor 5 ay bozulmuyor kilosu 12 liradan kapışılıyor. Koca köyün geçimi bu meyveden