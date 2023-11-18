Ahmet Nur Çebi: Üzüntü ve şaşkınlıkla takip etmekteyim

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün internet sitesinden açıklama yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ahmet Nur Çebi: Üzüntü ve şaşkınlıkla takip etmekteyim

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün internet sitesinden iddia edilen borçla ilgili açıklamada bulundu.

Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Yazılı basın ve sosyal medyada Beşiktaş’ta göreve gelecek yeni yönetimin acilen 25 milyon Avro’ya ihtiyacı olduğu yönündeki haberlere istinaden aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı doğmuştur.

Beşiktaşımızın yaklaşan Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi camiamızı karıştırma amaçlı ve tamamen bilgi kirliliği yaratmaya yönelik haberleri üzüntü ve şaşkınlıkla takip etmekteyim.

Öncelikle yaratılmaya çalışılan hava, güncel mali portrenin Beşiktaş başkanlık görevine ilk geldiğim 21 Ekim 2019 tarihindeki mali portre ile benzer olduğu yönündedir. Gerçek tablo ise bambaşkadır. Göreve geldiğim günden farklı olarak, bugün itibarıyla ne bir futbolcumuza, ne bir teknik kadro çalışanımıza, ne bir personelimize ne de transfer dolayısıyla herhangi bir kulübe vadesi gelip de ödenmemiş bir borcumuz bulunmamaktadır. Hatta, taleplerine istinaden avans ödemesi dahi yaptığımız futbolcu ve personelimiz söz konusudur. Göreve geldiğim gün, UEFA borçsuzluk yazısı alabilmek veya aylardır maaş alamayan personelimizin sorunlarını gidermek zorunluluğu çığ gibi karşımızda dururken, bugün geldiğimiz noktada, yeni yönetime ne kadar kasa bakiyesi devredebileceğimizin hesabını yapmaktayız.

Algı çabalarının geldiği nokta ibretliktir. Diğer bir örnek ise pandeminin ortasında kaçarcasına giden bir futbolcumuza 8 milyon avro ödeme yapmak zorunda kaldığımız iddiasıdır. Bu hayali 8 milyon avro, futbolcunun talebinin bile fersah fersah ötesindedir! Nitekim, konuya ilişkin yargılama süreci de halen devam etmekte olup, yargılama sürecinin de takip edilmesini camiamızdan rica ediyorum.

Özet olarak, art niyetle yapılan bu tarz haberlerin kamuoyunda bilgi kirliliği yarattığını ve camiamıza zarar verebileceğini düşünmekte olup, camiamızdan ve kamuoyundan bu tarz maksatlı haberlere itibar etmemelerini rica ederim."

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