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Erzincanspor - Bursaspor maçı İtalyan basınında gündem oldu

TFF Erzincanspor maçındaki skandala ceza vermeyince İtalyanlar isyan etti.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 14:36
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Ahmet Yıldırım'ın skandal hareketi İtalya'da haber oldu

Erzincanspor - Bursaspor maçı İtalyan basınında gündem oldu
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Bursaspor ile 24 Erzincanspor arasında oynana mücadeleye konuk ekibin çalıştırıcısı Ahmet Yıldırım'ın hareketi damga vurmuştu.

Yaşananlar İtalya'da gündem olurken, PFDK'ya sevk edilmediği ortaya çıktı. TFF 2. Lig'de Bursaspor'un sahasında Erzincanspor'u 2-1 yendiği maçta 24Erzincanspor’un yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım, önce sözlü tartışmaya girdiği Bursasporlu futbolcu Hasan Ayaroğlu’nun boğazını sıktı.

Futbol sahalarında ender görülen bu olay karşısında hakem Yakup Özhan’ın Ahmet Yıldırım’a kart dahi göstermemesi büyük tepkilere yol açtı.

BURSASPOR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Bursaspor Kulübü ise konuyla ilgili paylaşım yaptı. Yeşil-beyazlılar, Ahmet Yıldırım’ın Hasan Ayaroğlu’nun boğazını sıktığı fotoğrafı paylaşarak, altına da, “Adalet?” İfadesine yer verdi. Konuyla ilgili sadece Bursaspor taraftarlarından değil birçok futbolseverden de tepki mesajları yağdı.

İTALYAN BASINI HABER YAPTI

Fanatik'in haberine göre İtalyan basını da bu olaya geniş yer ayırdı. 'Türkiye'de antrenör Bursasporlu oyuncunun boğazını sıktı: Hakem hiçbir şey görmüyor...' başlığıyla yayınlanan haberde yaşananlar skandal olarak nitelendirildi.

11 Nisan günü Türkiye Futbol Federasyonu, Hukuk Müşsavirliği'nde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporlarını paylaştı.

29 adet raporun arasında 24 Erzincanspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım yer almadı. Hakemin sarı kart göstermediği pozisyon PFDK'ya da sevk edilmedi. Bu durum Bursaspor tarafında tepkiyle karşılandı. 

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