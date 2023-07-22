Ahşap atölyesinde elini kesim makinesine kaptırdı 4 parmağından oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir ahşap atölyesinde elini kesim makinesine kaptıran işçinin 4 parmağı koptu.

KAYNAK: DHA
Ahşap atölyesinde elini kesim makinesine kaptırdı 4 parmağından oldu


Olay, saat 18.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Kahraman sokak üzerinde faaliyet gösteren ahşap atölyesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu Mohammad Wallid Jaha (25) ahşap parça kesmek için kullandıkları makineyle kesim yaptığı sırada bir anda sağ elini kaptırdı. 4 parmağı kopan işçi kanlar içinde kaldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından parmakları buz dolu kaba koyularak Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. İlk tedavinin ardından işçi Jaha, dikilmek üzere parmaklarıyla birlikte Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Jaha'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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