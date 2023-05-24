Ahtapotun anneliği başka hiçbir canlının anneliğine benzemez. Öğrenince şok olacaksınız

Denizlerin en zeki canlılarından ahtapotlar, nesillerin devamı için eşine az rastlanır bir fedakarlık örneği gösteriyor. İşte dişi ahtapotun annelik hikayesi…

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Ahtapotun anneliği başka hiçbir canlının anneliğine benzemez. Öğrenince şok olacaksınız 1

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

Dişi ahtapot çiftleşmeden sonra bir oyuk bularak oraya yerleşir. Yumurtlamaya başlar ve yumurtlama işlemi bittikten sonra kuluçkaya yatar.

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Ahtapotun anneliği başka hiçbir canlının anneliğine benzemez. Öğrenince şok olacaksınız 2

Yumurtalarını yuvanın tavanına çengelle asar gibi dizer.

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Ahtapotun anneliği başka hiçbir canlının anneliğine benzemez. Öğrenince şok olacaksınız 3

Yumurtalara devamlı su pompalayarak onların temiz kalmalarını sağlar. Her ne pahasına olursa olsun yuvasını terk etmez.

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Ahtapotun anneliği başka hiçbir canlının anneliğine benzemez. Öğrenince şok olacaksınız 4

Yavrular yumurtadan çıkmadan açlığa dayanamazsa birkaç kolunu yer ve bu şekilde tüm yavrular yumurtadan çıkıncaya kadar hayatta kalıp yumurtaları korur.

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Ahtapotun anneliği başka hiçbir canlının anneliğine benzemez. Öğrenince şok olacaksınız 5

Ancak uzun süren kuluçka dönemi onu aç ve bitkin bırakır. Tüm yavruları yumurtadan çıkınca o da yuvasında can verir.

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Ahtapotun anneliği başka hiçbir canlının anneliğine benzemez. Öğrenince şok olacaksınız 6

Hayata yeni başlayan yavrular için anne ahtapotun cansız vücudu yaşama tutunmaları için iyi bir besin kaynağı olur. Bu yüzdendir ki hiçbir dişi ahtapot yavrularının büyüdüğünü göremez.

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Ahtapotun anneliği başka hiçbir canlının anneliğine benzemez. Öğrenince şok olacaksınız 7
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Ahtapotun anneliği başka hiçbir canlının anneliğine benzemez. Öğrenince şok olacaksınız 8
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Ahtapotun anneliği başka hiçbir canlının anneliğine benzemez. Öğrenince şok olacaksınız 9
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Ahtapotun anneliği başka hiçbir canlının anneliğine benzemez. Öğrenince şok olacaksınız 10
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Ahtapotun anneliği başka hiçbir canlının anneliğine benzemez. Öğrenince şok olacaksınız 11
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