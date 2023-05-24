Ahtapotun anneliği başka hiçbir canlının anneliğine benzemez. Öğrenince şok olacaksınız

Denizlerin en zeki canlılarından ahtapotlar, nesillerin devamı için eşine az rastlanır bir fedakarlık örneği gösteriyor. İşte dişi ahtapotun annelik hikayesi…
Sayfa Editörü: Bengü Zorlu
Dişi ahtapot çiftleşmeden sonra bir oyuk bularak oraya yerleşir. Yumurtlamaya başlar ve yumurtlama işlemi bittikten sonra kuluçkaya yatar.
Yumurtalarını yuvanın tavanına çengelle asar gibi dizer.
Yumurtalara devamlı su pompalayarak onların temiz kalmalarını sağlar. Her ne pahasına olursa olsun yuvasını terk etmez.
Yavrular yumurtadan çıkmadan açlığa dayanamazsa birkaç kolunu yer ve bu şekilde tüm yavrular yumurtadan çıkıncaya kadar hayatta kalıp yumurtaları korur.
Ancak uzun süren kuluçka dönemi onu aç ve bitkin bırakır. Tüm yavruları yumurtadan çıkınca o da yuvasında can verir.
Hayata yeni başlayan yavrular için anne ahtapotun cansız vücudu yaşama tutunmaları için iyi bir besin kaynağı olur. Bu yüzdendir ki hiçbir dişi ahtapot yavrularının büyüdüğünü göremez.