Aidat tartışması kanlı bitti

Gaziantep'te site sakinleri arasında aidatın ödenmemesi sebebiyle çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Aidat tartışması kanlı bitti

(İHA) Olay, akşam saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site sakinleri arasında aidat ödenmemesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancalardan çıkan kurşunların isabet ettiği; Mehmet K., Mustafa K., Ahmet K., Recep K. ve İsmail K. yaralandı.

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Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralılardan Mehmet K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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