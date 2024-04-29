Korkunç salgın. 19 çocuk daha öldü

Korkunç salgın. 19 çocuk daha öldü
Kaynak: Haber Merkezi
Nijerya'da kızamık salgını sonucunda 19 çocuğun öldüğü bildirildi.
1/9
Korkunç salgın. 19 çocuk daha öldü 1

Adamawa eyaletinde, Nijerya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen kızamık salgını sonucunda 19 çocuğun öldüğü rapor edildi.

2/9
Korkunç salgın. 19 çocuk daha öldü 2

Adamawa'nın Sağlık Komisyoncusu Felix Tangwami tarafından yapılan açıklamaya göre, Mubi bölgesinde 200'den fazla çocukta kızamık vakası görüldü.

3/9
Korkunç salgın. 19 çocuk daha öldü 3

Tangwami, salgın sebebiyle 19 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

4/9
Korkunç salgın. 19 çocuk daha öldü 4

Sağlık ekiplerinin ve ilaçların bölgeye acilen gönderildiğini ifade eden Tangwami, ağır enfeksiyon belirtileri gösteren çocukların hastanelere nakledileceğini belirtti ve bu konuda güvence verdi.

5/9
Korkunç salgın. 19 çocuk daha öldü 5

Sağlık ekipleri ve ilaçların bölgeye acilen gönderildiği bildirildi.

6/9
Korkunç salgın. 19 çocuk daha öldü 6

Ağır enfeksiyon belirtileri gösteren çocukların hastanelere nakledileceğini belirtildi.

7/9
Korkunç salgın. 19 çocuk daha öldü 7

Ayrıca bu konuda güvence verildi.

8/9
Korkunç salgın. 19 çocuk daha öldü 8
9/9
Korkunç salgın. 19 çocuk daha öldü 9
İlgili Haberler
Bakanlık resmen duyurdu: Yeni salgın hayvandan bulaşıyor
Bakanlık resmen duyurdu: Yeni salgın hayvandan bulaşıyor
Suriyeli ya da Afganlardan bulaştığı düşünülen salgın. Bir ilde alarm verildi
Covid-19 salgını yaşam süresini 1,5 yılı aşkın kısalttı
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Aşırı Düşünme Tuzağından Kurtulmanın Üç Formülü
Aşırı Düşünme Tuzağından Kurtulmanın Üç Formülü
Enerjinizi Tüketen Mikro Streslerle Başa Çıkmanın 5 Formülü
Enerjinizi Tüketen Mikro Streslerle Başa Çıkmanın 5 Formülü
Baharda sık görülen 5 cilt hastalığı ortaya çıktı. Uzmanlardan uyarılar geldi
Baharda sık görülen 5 cilt hastalığı ortaya çıktı. Uzmanlardan uyarılar geldi
Sağlıklı cilt için beslenme önerileri
Sağlıklı cilt için beslenme önerileri
İnsandan insana kan ve vücut sıvılarıyla bulaşıyor. Uzmanlardan o şehirlerde yaşayanlara kritik uyarı
İnsandan insana kan ve vücut sıvılarıyla bulaşıyor. Uzmanlardan o şehirlerde yaşayanlara kritik uyarı
Yılda 200 bin kişiye inme iniyor
Yılda 200 bin kişiye inme iniyor