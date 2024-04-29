Korkunç salgın. 19 çocuk daha öldü

Adamawa eyaletinde, Nijerya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen kızamık salgını sonucunda 19 çocuğun öldüğü rapor edildi.
Adamawa'nın Sağlık Komisyoncusu Felix Tangwami tarafından yapılan açıklamaya göre, Mubi bölgesinde 200'den fazla çocukta kızamık vakası görüldü.
Tangwami, salgın sebebiyle 19 çocuğun yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Sağlık ekiplerinin ve ilaçların bölgeye acilen gönderildiğini ifade eden Tangwami, ağır enfeksiyon belirtileri gösteren çocukların hastanelere nakledileceğini belirtti ve bu konuda güvence verdi.
Sağlık ekipleri ve ilaçların bölgeye acilen gönderildiği bildirildi.
Ağır enfeksiyon belirtileri gösteren çocukların hastanelere nakledileceğini belirtildi.
Ayrıca bu konuda güvence verildi.