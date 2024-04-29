Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan Bahçeli görüşmesi başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önemli bir buluşmaya imza attı.

15:50'DE BAŞLADI

Bahçeli'nin konutunda gerçekleşen görüşme, saat 15.50'de başladı.

İki lider, en son Ramazan Bayramı dolayısıyla telefonla konuşmuş, ancak bu buluşma yüz yüze gerçekleşmemişti.

Yerel seçimlerin ardından gerçekleşen bu buluşmanın önemi büyük. Görüşmede, yerel seçim sonuçlarının detaylı bir şekilde ele alınması ve değerlendirilmesi bekleniyor.

KONULAR NELER?

Ayrıca, Türkiye'nin gündeminde önemli konular var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda yeni bir anayasa sürecinin başlamasını öngördüğü belirtiliyor.

Meclis'te yeni anayasa nasıl olacak, partiler arası görüşmeler nasıl ilerleyecek gibi konular ele alınacak. Dış politika da ön planda.

NE ZAMAN GÖRÜŞECEKLER

Erdoğan'ın yakın zamanda gerçekleştireceği önemli diplomatik temaslar var. Bu konular hakkında iki liderin fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Son Haberler
Almanya istihbaratı Çin casuslarını yakaladı Dünya
Almanya istihbaratı Çin casuslarını yakaladı
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Sakarya'da uyuşturucu operasyonu
Türk Milli Takımı 14 madalyayla dünya şampiyonu oldu Gündem
Türk Milli Takımı 14 madalyayla dünya şampiyonu oldu
Elektrikli ısıtıcı can aldı Gündem
Elektrikli ısıtıcı can aldı
Federasyondan flaş Süper Lig kararı. 36. haftadan itibaren uygulanacak Spor
Federasyondan flaş Süper Lig kararı. 36. haftadan itibaren uygulanacak
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı Gündem
İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı
Capri Adası sakinleri turistlerden şikayetçi Dünya
Capri Adası sakinleri turistlerden şikayetçi