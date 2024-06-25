AİHM'den Rusya kararı

Fransa’nın Strazburg kentindeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ukrayna’nın, 2014 yılında ilhak edilen Kırım’da insan hakları ihlalleri sebebiyle Rusya’ya açtığı dava hakkında kararını verdi. AİHM, Rusya’nın Kırım’da yaşam hakkı, dini özgürlükler ve ifade özgürlüğü gibi alanlarda insan hakları ihlalleri yaptığına hükmetti.

Söz konusu kararda, Rusya’nın Kırım’daki insan hakları ihlalleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin birçok maddesini ihlal ettiği vurgulanırken Rusya mahkumların Kırım’dan Rusya’ya götürülmesiyle aile hayatına saygının ihlali, ortadan kaybolan insanlara ilişkin soruşturma eksikliği, gazetecilere yönelik ihlaller ve yasadışı gözaltı işlemlerinden sorunlu tutuldu.

AİHM tarafından oy birliğiyle alınan kararda, Rusya’nın Kırım Tatarları aleyhindeki insan hakları ihlallerine de yer verilirken bu ihlaller arasında yasa dışı gözaltılar, ayrımcı yasalar ve Kırım Tatarlarının özerk temsil ve yürütme organı Milli Meclis’in baskı altında tutulması da bulunuyor.