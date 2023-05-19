Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Aile dizisinin geçtiğimiz hafta on birinci bölümü yayınlandı. Aile’nin 12. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

AİLE DİZİSİ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aile dizisi 12. bölümüyle 23 Mayıs Salı günü Show TV’de yayınlanacak.