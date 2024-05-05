Türkiye’de sadece 1 ayda 32 kadın katledildi

Türkiye'de kadın cinayetleri, Nisan ayında da gündemden düşmedi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun raporuna göre, 32 kadın daha önlenebilir cinayetlere kurban gitti.

Bu cinayetlerin en üzücü yönü ise, 32 kadının 19'unun (yüzde 59) evli olduğu erkek tarafından öldürülmüş olması.

Cinayetlerin büyük bir kısmı (yüzde 56) ise kendi evlerinde gerçekleşti.

Rapor verilerine göre, öldürülen kadınlardan 10'u boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek veya ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair kararlar almak istemesi bahanesiyle öldürüldü.

Bir kadının annesinin babasıyla barışmaması, bir diğerinin ise kedi beslemesi bahanesiyle öldürülmesi ise vahşetin boyutunu gözler önüne seriyor.

Öte yandan 13’ünün ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi. 13 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur” denildi.