Türkiye'nin ticareti tamamen kestiği İsrail'den karşı yaptırım hamlesi

7 Ekim’de HAMAS’ın İsrail’ie saldırmasından bu yana devam eden Gazze’deki İsrail katliamlarında en çok eleştirilen konulardan bir tanesi de Türkiye’nin İsrail ile devam eden ticari faaliyetleriydi. Önce 54 kalemde kısıtlanan ticaretin daha sonra tamamen kesildiği geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklama ile duyuruldu.

Türkiye’nin bu adımı sonrasında İsrail’in nasıl bir cevap vereceği merak konusu olmuşken İsrail medyasından bu konuya dair bir takım detaylar paylaşıldı.

KARŞI ADIMLAR GELİYOR

İsrail medyası, İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Dışişleri Bakanlığı ve diğer üst düzey yetkililerle beraber İsrail'in Ekonomi Bakanlığı ve vergi dairesinden sorumluların Türkiye'ye karşı müşterek bazı adımlar atılması yönünde fikir birliğine varıldığını belirtti.

KARARLAR ŞU ŞEKİLDE

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan karşı hamle açıklamasında, "Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ile ticareti durdurma yönündeki tek taraflı kararına keskin bir yanıt olarak, bakanlıklar arası işbirliğiyle bir dizi önemli ve işlevsel kararın teşvik edilmesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

Bu kararlar şu şekilde:

-Türkiye, Filistin Yönetimi ve Gazze arasındaki her türlü ekonomik ilişkinin azaltılması için harekete geçilmesi. (Türkiye, Filistin'in ithalatının yaklaşık yüzde 18'ini gerçekleştirerek en büyük ithalatçı ülke konumunda).

-Ticaret anlaşmalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye'ye yönelik yaptırımların incelenmesi için uluslararası ekonomik forumlara başvurulması.

-Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği içinde, İsrail ekonomisine yakın zaman diliminde çeşitli alanlarda ve ürünlerde alternatifler bulmak için geniş bir alternatifler bankası kurulması.

-Etkilenen İsrail ihracat sektörlerine yardım.