Yunanistan'ın Kudüs Başkonsolosunun koruması gözaltına alındı. Yunanistan ve İsrail arasında kriz

İsrail polisinin, Doğu Kudüs’te bulunan Kıyamet Kilisesi’ne girdiği ve Yunanistan'ın Kudüs Başkonsolosunun korumasını darp edip gözaltına aldığı kaydedildi. Korumanın gözaltına alınma nedeni henüz öğrenilemezken, görgü tanıkları koruma ile İsrail polisi arasında bir tartışmanın çıktığını ifade etti.

AYİNE İSRAİL POLİSİ ENGELİ

İsrail polisi, bugün kutlamaların merkezi olan Kudüs’teki Kıyamet Kilisesi’ndeki "kutsal ateş" ayinine katılmak isteyen bazı Hristiyanları da engellemişti. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün, birçok kutsal mekanın bulunduğu Eski Şehir bölgesindeki Hristiyanlar, ellerindeki mumlar, tahtadan haçlar, temsili kama ve kılıçlarla toplanmıştı.

Aralarında papazların da bulunduğu Ortodoks Hristiyanlar, "kutsal ateş" ayinine katılmak için ilahiler ve dini sloganlar eşliğinde Kıyamet Kilisesi’ne doğru yürümüştü. Hristiyan inancına göre "Hazreti İsa'nın çarmıha gerilip öldüğü ve daha sonra yeniden dirildiğine" inanılan gün için düzenlenen ayine katılmak isteyen bazı Hristiyanlar, İsrail polisi engeliyle karşılaşmıştı.

İsrail polisi, kiliseye çıkan yolları kapatmış ve yurtdışından gelen bazı Hristiyanların bölgeye girişine izin vermemişti. Demir barikatlarla çevrili yolda, yalnızca bazı din adamları ve az sayıda Ortodoks Hristiyan'ın kiliseye ilerleyebilmişti. İsrail polisi ve kiliseye ulaşmak isteyen kişiler arasında bazı zamanlarda tartışmalar yaşanmıştı.

ANAHTARLAR 2 MÜSLÜMAN AİLEDE

Hristiyanlığın mezhepleri arasında tarih boyunca tartışma konusu olan Kıyamet Kilisesi’nin anahtarları, Filistinli iki Müslüman ailede bulunuyor. Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid, Hristiyanlar arasındaki kavgayı bitirmek amacıyla kilisenin anahtarlarını Kudüs eşrafından iki Müslüman aileye teslim etmişti.

Şimdilerde, Kıyamet Kilisesi’nin kapısı halen bu Müslüman aileler tarafından açılıp kapatılıyor.