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Aile Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayımladığı ilana göre, Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 16 Ekim 2022 Pazar - 15:15
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Aile Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Aile Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 12 (Oniki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

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