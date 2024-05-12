Emlak zengini Turgut Altınok’un TÜGVA’ya büyük kıyağı ortaya çıktı. 2 bin 300 lira kirayla konak kiraladı

Yerel seçimde AKP’den CHP’ye geçen Keçiören Belediyesi’nin TÜGVA’ya büyük kıyağı oraya çıktı. AKP’li Turgut Altınok’un Belediye Başkanlığı döneminde TÜGVA’nın belediyeye ait konağı sadece 2 bin 300 liraya kiraladığı öğrenildi.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, TÜGVA 2023 yılında sadece 2 bin 300 liraya kiraladığı 2 katlı konağı Keçiören Temsilciği olarak kullanıyordu. Konağın boyanarak restore edildiği öğrenildi.

Ev kiralarının en az 10 bin liradan başladığı günlerde TÜGVA’nın sadece 2 bin 300 liraya konak kiralaması dikkatlerden kaçmadı.

Turgut Altınok’un yerel seçim döneminde Ankara’da 600 dairesinin olduğu ortaya çıkmıştı. Altınok’un ortaya çıkan büyük mal varlığı tartışmalara neden olmuştu.

Öte yandan Keçiören Belediyesi’nin Basınevleri Mahallesi’nde bulunan parkın içindeki tek katlı binanın aylık bin 400 TL karşılığında kiraladığı kayıtlara yansıdı.

20 yıl boyunca AKP’nin yönettiği Keçiören’de yerel seçimde oyların yüzde 47,95’ini alan CHP’li Mesut Özarslan yeni Belediye Başkanı olmuştu. AKP’li Zefer Çoktan ise yüzde 38.56 oranında oy almıştı. Keçiören’in AKP’li eski Belediye Başkanı Trugut Altınok ise Ankara Büyükşehir Belediye Başanlığı için aday olmuş ancak seçimi Mansur Yavaş’a kaybetmişti.