Yaş çay alım fiyatı açıklandı

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından yapılan açıklamada, yaş çay hasadı 4 Mayıs'ta başladı. ÇAYKUR tarafından 4 Mayıs'ta başlatılan 2024 yaş çay sezonu ile beraber gözler, bu seneki yaş çay alım fiyatlarına çevrildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı beklenen çay fiyatlarına ilişkin açıklamayı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklama kapsamında "2024 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 17 lira, üreticilerimize verilen destekleme bedeli ise 2 lira olarak belirlenmiştir. Böylece 2024 yılı yaş çay bedeli olarak üreticilerimizin eline kilogram başına 19 lira geçecektir." ifadeleri kullanıldı.

2023 yılında çay alım fiyatı yüzde 64 artışla 11 lira 30 kuruş olarak belirlenmişti.