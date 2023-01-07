İhtiyaç sahibi binlerce vatandaşın merakla beklediği Aile Destek paketi kapsamında verilen destek ödemelerin ayrıntıları merak ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine Aile Destek Programı kapsamında ödeme yapılacak. Peki, Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? 2023 Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine Aile Destek Programı kapsamında 850- 1250 TL destek ödemesi yapılacak.

Aile Destek Programı 2023 Ocak ayı ödeme tarihleri henüz netlik kazanmadı.

AİLE DESTEK PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

-SSK emeklileri

-BAĞKUR emeklileri

-Emekli Sandığı emeklileri

-SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

-Türk vatandaşı olmaması,

-Mavi Kart sahibi olması,

-Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

-18 yaşından küçük olması,

-Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabilmektedir.