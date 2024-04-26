Motosikletliye çarpıp kaçtı

Kaynak: İHA
Motosikletliye çarpıp kaçtı
Kastamonu’da otomobili ile motosikletliye çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre R.E.H. yönetimindeki 37 AB 084 plakalı motosiklet, kavşak içerisinden dönüş yapmak istediği esnada sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobille çarpıştı.

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Kazadan sonra motosiklet sürücüsü R.E.H., motosikletinden düşerek yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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Polis ekipleri, kazaya karışan otomobil ile sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

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