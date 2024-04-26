Bir kedinin başka bir kediyi kovalığı anlar viral oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Bir kedinin başka bir kediyi kovalığı anlar viral oldu
Çin'de bir kedinin sokaktaki başka bir kediyi kovaladığı heyecan dolu anlar tasmasındaki kameraya yansıdı.

Çin'de bir kedinin sokaktaki başka bir kediyi kovalaması, tasmasındaki kamera tarafından kaydedildi. Kameranın gözünden izleyicilere aktarılan sahnede, kedinin hedefindeki rakibini takip etme ve kovalama anları net bir şekilde görülüyor. Kedi, kararlı bir şekilde peşinden gittiği rakibiyle birkaç dakika süren bir kovalamacanın ardından yakın temas kurmayı başardı. İki kedinin yaşadığı kısa süreli mücadele de kaydedilen görüntüler arasında yer alıyor. Dakikalarca süren kovalamacanın olduğu bu heyecan dolu video, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

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