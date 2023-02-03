K�van� Tatl�tu� ve Serenay Sar�kaya�n�n ba�rollerinde yer ald��� Aile dizisinden ilk b�l�m fragman� geldi. Aile dizisinin ilk b�l�m�n� bekleyenler Aile�nin ne zaman ba�layaca��n� ara�t�r�yor. Peki, Aile dizisi ilk b�l�m fragman� yay�nland� m�? Aile dizisi ne zaman ba�l�yor?

K�van� Tatl�tu� ve Serenay Sar�kaya uzun zaman sonra televizyonlarda bir araya gelerek ba�rolleri Aile dizisinde payla�acak. Aile dizisi Serenay Sar�kaya�n�n 8 sene sonra televizyonda yapt��� ilk i� olacak.

A�LE D�Z�S� �LK B�L�M NE ZAMAN?

Aile dizisinin ilk b�l�m� 14 �ubat Sal� Show TV ekranlar�nda yay�nlanacak.

A�LE D�Z�S� �LK B�L�M FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aile dizisinin ilk fragman� yay�nland�. Aile dizisi Show TV ekranlar�nda yak�n zamanda izleyiciyle bulu�acak.