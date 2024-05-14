Kripto para yatırımcıları dikkat! Yeni yasaklar geldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kripto para yatırımcıları dikkat! Yeni yasaklar geldi
Kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiren yasa tasarısı tamamlandı. Bu hafta içi Meclis’e sunulacak.

Kripto varlıkların tanımını yapacak ve onlara hukuki bir zemin kazandıracak yasa tasarısı, nihai aşamasına ulaştı.

“MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR”

Bu hafta içinde TBMM’ye sunulması planlanan tasarı, kripto varlıklarla ilgili açığa satış ve kaldıraç kullanımını yasaklamayı öngörüyor. Bu tasarı ile kripto varlıklar ilk defa “maddi olmayan varlıklar” kategorisinde değerlendirilecek.

Böylece işlemlerin daha şeffaf ve güvenilir bir biçimde yürütülmesi amaçlanıyor. TBMM’ye sunulacak olan bu yasa tasarısı, uluslararası tanımlamalarla uyumlu bir şekilde kripto varlıkları geniş bir perspektifte ele alacak.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ihraç edilecek varlıkların temel kurallarını belirleme yetkisine sahip olacak. Ayrıca, alım-satım işlemlerinin yapıldığı platformların lisanslandırılması ve denetlenmesi de SPK’nın sorumluluğunda olacak. Finansal kuruluşlar için geçerli olan minimum faaliyet standartları, hizmet sağlayıcılar için de zorunlu hale getirilecek.

“KREDİLİ İŞLEMLER, AÇIĞA SATIŞ VE KALDIRAÇ KULLANIMI YASAK”

Platformlardaki tüm transfer işlemleri kaydedilecek ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) düzenlemelerine uyum sağlanması gerekecek. Kripto varlıkların fiyatlarında yaşanabilecek ani ve büyük dalgalanmalar nedeniyle, bu tür değişikliklerin riskleri artırabileceği ve bu sebeple kredili işlemler, açığa satış ve kaldıraç kullanımının yasaklanması gerektiği düşünülüyor.

SPK İZNİ OLMADAN FAALİYET GÖSTERENE CEZA

Uluslararası uygulamalarda da benzer yasaklar ve kısıtlamaların olduğuna dikkat çekiliyor. Yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi gibi konularda ise detaylı düzenlemeler ikincil mevzuatla yapılacak ve SPK bu konuda yetkilendirilecek. Kripto varlık yatırımlarının riskli doğası göz önünde bulundurularak, alım-satım işlemleri için bir sigorta mekanizması oluşturulmayacak ve bu işlemler yatırımcı tazminatı kapsamı dışında tutulacak. Yasa taslağında, izinsiz olarak kripto varlık hizmeti sunanların suç teşkil ettiği belirtiliyor ve SPK izni olmaksızın faaliyet gösterenlere cezai yaptırımlar uygulanacağı ifade ediliyor.

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