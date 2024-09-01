Aile Hekimlerinden siyah protestosu. Her pazartesi önlük yerine siyah giyiyorlar

Dr. Tezvar’ın aile hekimliği görevine devam etmeyeceği açıklanırken, AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, şiddet nedeniyle bir aile hekiminin daha görevini bırakmasından derin üzüntü duyduklarını belirtti. Dr. Nehir, her pazartesi günleri muayenelerini siyah giyinerek yapacaklarını duyurdu.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun (AHEF) başlattığı siyah eylem, bir aydır devam ediyor. Muğla’da yaşanan şiddet olayının ardından aile hekimleri, her pazartesi muayenelerini siyah giysilerle gerçekleştirerek, mesleklerindeki şiddetin son bulmasını talep ediyor. AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Türkü Yağmur Nehir, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son beş yılda ciddi bir şekilde arttığını ve bunun en çok aile hekimlerini etkilediğini vurguladı. Dr. Nehir, aile hekimlerinin şiddet nedeniyle görevlerini bırakmasının yanı sıra, yeni mezun tıp öğrencilerinin de bu mesleği tercih etmekten çekindiğini ifade etti. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet için acilen yasal düzenlemeler ve ağır cezai yaptırımlar gerektiğini belirten Dr. Nehir, yeni Sağlık Bakanı'ndan bu konuda adım atılacağına dair büyük umutları olduğunu söyledi.

Dr. Türkü Yağmur Nehir, toplum sağlığını korumak için büyük bir özveri gösterdiklerini ve bunun karşılığında şiddet değil, destek beklediklerini ifade etti. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen eğitimlerin, kamu spotlarının ve ailelerin bilinçlendirilmesinin şiddeti önlemede etkili olabileceğini belirtti. Nehir, "Hekime yönelik şiddet, hiçbir gerekçeyle mazur görülemez. Mevcut hukuki düzenlemelerin caydırıcılığı yetersiz. Şiddet olaylarına karşı etkin adımlar atılmalı ve aile hekimleri rahat bir şekilde görevlerini sürdürebilmelidir" dedi.