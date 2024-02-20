Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sınavsız 8 bin personel alacak

Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sınavsız 8 bin personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 8 bin sözleşmeli personel istihdam edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 bin personel alımı yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere

İlana göre, sözleşmeli personel alımı için yazılı ve sözlü sınav yapılmayacak ve KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak.

Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler ise bakanlığın resmi internet sayfaları, "www.aile.gov.tr” veya “www.aile.gov.tr/pgm" ile Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.

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