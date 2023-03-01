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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan refakatsiz çocukların durumuna ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremlerin ardından refakatsiz çocukların son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 21:59
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan refakatsiz çocukların durumuna ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan refakatsiz çocukların durumuna ilişkin açıklama
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan refakatsiz çocukların son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1911 çocuğun kayıt altına alındığı belirtilerek, "Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1543 çocuk ailesine teslim edilmiş, 95 çocuğumuz tedavisinin ardından bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 273 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir." bilgisi verildi.

Açıklamada, çocuklardan 1830'unun kimliğinin tespit edildiği, 81'inin kimliğinin henüz bilinmediği belirtildi.

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