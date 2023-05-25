Kayıp depremzede çocuklar için mücadeleyi başlatan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden açıklama

Editör: Serkan Talan

Hollanda polisi, 5 yaşındaki Türk depremzede çocuğu Hollanda’da yapayalnız halde sokak ortasında bulduğunu açıkladı. Hollanda polisinin açıklaması üzerine Türkiye'den yetkililerin çocuk için girişimde bulunduğu belirtilirken, Hollanda’ya nasıl gittiği ise bilinmeyen depremzede çocuk hakkında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden açıklama geldi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği depremden sonra refakatsiz çocukların tarikatlar tarafından kaçırıldığı, kendilerini aileleri olarak tanıtan kişilere veya organ mafyalarına teslim edildiğine dair iddialar üzerine suç duyurusunda bulunmuştu.

Derneğin ilgili açıklaması şu şekilde;

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası sahada bulunan ve çalışmaları takip eden uzmanlar, arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede depremden etkilenmiş ve refakatsiz çocuklar bulunduğunu belirtmektedir. Birçok kayıp ihbarı neticesinde enkazdan çıkartıldığı bilinen çocukların çeşitli nedenlerle ailelerine teslim edilemediği herkesçe bilinmektedir. Çocuklarını arayan ailelere resmi kurumlar tarafından haftalarca yanıt verilememiştir. Sahadan iletilenlere göre, enkazdan sağ kurtarılan çocuklarımızın resmi kurumlara bildirimlerinin yapılmadığı ve kayıtlara geçmesinin sağlanamadığı örnekler bildirilmiştir.

Derneğimize ve başka kurumlara refakatsiz çocuklarımızın yetkili devlet kurumlara değil, çocukların akrabaları olduğunu söyleyen kimselere, tarikatlara veya organ mafyalarına da teslim edildikleri yönünde ihbarlar yapılmıştır. Kamuoyuna da yansıyan birçok olay karşısında devlet yetkililerinin kayıtsız kaldıklarını ortadadır.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olarak Kahramanmaraş depremlerinin ardından refakatsiz çocukların deprem sonrasında kaçırılabileceklerine dair kaygılarımızı kamuoyu ile paylaşmış ve kamu davası açılması amacıyla suç duyurularında bulunmuştuk.

Hollanda’nın Maastricht kentinde deprem mağduru olduğunu söyleyen 5 yaşındaki çocuğun yalnız başına bulunması bu yöndeki kaygılarımızı pekiştirmektedir. Yaşanan elem olay ile çocukların kaçırılması ile ilgili endişelerimizin haklı olduğu ortaya çıkmış, ne yazık ki ülkemizde insan kaçakçılığının denetlenmediğini göstermiştir.

Refakatsiz çocukların nereye ve kimlere teslim edildiğine ve halen kayıp durumdaki çocuklara ilişkin kamuoyuna bilgilendirme yapılmalı, 5 yaşındaki bir çocuğun deprem bölgesinden Hollanda’ya nasıl gidebildiği ve neden yalnız bulunduğu hususunda ivedilikle araştırma yapılmalı ve sorumluları soruşturulmalıdır.

Yetkilileri göreve çağırıyoruz. Çocuklarımız sahipsiz değildir.