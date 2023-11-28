Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı Aile dizisi yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Aile’nin 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KAYNAK: Haber Merkezi
Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Aile dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aile’nin 22. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AİLE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Aile dizisi sezon finali 13. bölümüyle 30 Mayıs Salı günü Show TV’de izleyicisine veda etmişti. Aile’nin yeni sezonu kaldığı yerden devam ediyor.

Aile 22. bölümü 28 Kasım Salı günü yani bu akşam Show TV’de yayınlanacak.

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AİLE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

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