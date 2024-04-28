Arelya veda etti Fenerbahçe'ye geliyor

Sultanlar Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe Opet, transfere de hızlı girdi.

Sarı lacivertliler, Fransa'nın Neptunes de Nantes takımında oynayan Arelya Karasoy Koçaş'ı transfer etti.

1996 doğumlu 1.82 boyundaki Arelya, 2020-21 sezonunda Kuzeyboru'dan Fransa'ya transfer olmuştu.

Takımının Fransa Kupası'nı kazanmasında büyük payı olan ve en değerli oyuncu seçilen Arelya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla veda etti.

Arelya, veda mesajında şunları yazdı:

"En zor vedalardan biri... Hayatımda yer aldığım en muhteşem grupla SEVDİĞİMİZ işi yaparken hayatımızın en muhteşem anlarını geçirmenin ayrıcalığını yaşadık. Ömür boyu sürecek dostluklar kurduk, sayısız unutulmaz anılar biriktirdik ve oynayabileceğimiz tüm FİNALLERİ oynadık! 3 güzel madalya ve 1 kupa ile sezonu başımız dik tamamladık.

Nantes ailesi ile tarih yazmak bir onurdu... Evden uzaktaki evim olduğun için teşekkür ederim. Bu kızlar, bu kadro, bu kulüp, bu şehir, bu taraftarlar Her zaman kalbimde olacaksın..."