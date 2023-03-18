18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerini paylaştığı Aile dizisi Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Aile’nin 3. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 20:50
Takip Et

Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?
+
Aa
-

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı Aile dizisinin 2. bölümü izleyiciyle buluştu. Aile’nin 3. Bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Aile yeni bölüm ne zaman? Aile 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı?

AİLE DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

AİLE DİZİSİ 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
1
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
2
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
3
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
4
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
5
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
﻿İl başkanlığı resmen duyurdu: Kadınlara bıçak çeken Alyazıcı AKP’den aday adayı oldu
6
﻿İl başkanlığı resmen duyurdu: Kadınlara bıçak çeken Alyazıcı AKP’den aday adayı oldu
﻿İl başkanlığı resmen duyurdu: Kadınlara bıçak çeken Alyazıcı AKP’den aday adayı oldu
﻿Okan Buruk'un eleştirdiği Zorbay Küçük'le ilgili Ahmet Çakar'dan flaş yorum
7
﻿Okan Buruk'un eleştirdiği Zorbay Küçük'le ilgili Ahmet Çakar'dan flaş yorum
﻿Okan Buruk'un eleştirdiği Zorbay Küçük'le ilgili Ahmet Çakar'dan flaş yorum
﻿Leipzig Bochum deplasmanında yara aldı
﻿Leipzig Bochum deplasmanında yara aldı
﻿Leipzig Bochum deplasmanında yara aldı
﻿Vatandaşı 'depremzedeyiz' diyerek kandırdılar
﻿Vatandaşı 'depremzedeyiz' diyerek kandırdılar
﻿Vatandaşı 'depremzedeyiz' diyerek kandırdılar
﻿Klima kaynaklı yangın evi küle çevirdi
﻿Klima kaynaklı yangın evi küle çevirdi
﻿Klima kaynaklı yangın evi küle çevirdi
﻿Ekvador'da Kokain Betona Karıştırılıp İmha Ediliyor
﻿Ekvador'da Kokain Betona Karıştırılıp İmha Ediliyor
﻿Ekvador'da Kokain Betona Karıştırılıp İmha Ediliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.