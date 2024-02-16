Aileler en çok neden korkuyor

ABD’DE EBEVEYNLER NELERDEN KORKUYOR VE NELERİ UMUYOR?

ABD’de PEW Araştırma Merkezi’nin 18 yaşından küçük çocuğu olanlar üzerinde yaptığı bir anket, ebeveynlerin en çok çocuklarının ruh sağlığı ile ilgili sorunlar yaşamasından endişelendiğini gösterdi. Ankete katılan ebeveynlerin yüzde 40’ı, çocuklarının kaygı veya depresyon gibi akıl sağlığı problemleriyle karşılaşmasından korktuklarını, yüzde 62’si ise anne-baba olmanın zorluklarının beklentilerini aştığını ifade etti.

Ankette, ebeveynlerin yüzde 35’i, çocuklarının zorbalığa maruz kalmasından “aşırı” veya “çok endişeli” olduğunu belirtirken, bu oran kadınlarda yüzde 40, erkeklerde ise yüzde 28 olarak kaydedildi. Ebeveynlerin korkuları, ruh sağlığı ve zorbalık dışında, fiziksel tehlike, uyuşturucu, alkol, ergenlikte hamile kalma ve polis ile çatışma gibi konuları da içeriyordu.

Katılan ebeveynlerin yüzde 41’i, ebeveynliğin yorucu olduğunu, yüzde 29’u, her zaman veya çoğu zaman stresli hissettiğini ve sadece yüzde 30’u, çocuklarının evlenip çocuk sahibi olmasını çok önemsediklerini söyledi. Çocuklarına karşı endişeli olan ebeveynlerin yüzde 45’i, aşırı koruyucu davrandıklarını, yüzde 20’si ise çocuklarına çok fazla özgürlük tanıdıklarını dile getirdi.

ÇOCUKLARINI NASIL YETİŞTİRMEK İSTİYORLAR?

Çocuk yetiştirmenin zor olduğunu vurgulayan ebeveynlerin verdiği cevaplar, çocuklarının gelecekte nasıl birer birey olmasını istedikleri konusunda değişken bir tutum sergilediklerini ortaya koydu. Ebeveynlerin yüzde 43’ü, çocuklarını kendilerinin yetiştiği şekilde yetiştirmeye çalıştıklarını, yüzde 44’ü, çocuklarını farklı bir şekilde büyütmeye çalıştıklarını, yüzde 12’si ise bu iki seçeneği de benimsemediklerini belirtti.

Çocuklarını kendileri gibi yetiştirmeye çalışan ebeveynler arasında en yüksek oran yüzde 49 ile beyazlara aitti. Anket, siyahilerin yüzde 42’sinin, Asyalı Amerikalıların yüzde 37’sinin ve Latin Amerikalıların yüzde 32’sinin bu konuda aynı fikirde olduğunu gösterdi.

Ebeveynlerin yaklaşık üçte ikisi (yüzde 66), çocuklarının dürüst ve ahlaklı birer yetişkin olmalarını, yüzde 48’i, çalışkan olmalarını, yüzde 40’ı, yardımsever olmalarını, her 10 ebeveynin 4’ü ise kendilerinden farklı kişilere saygılı olmalarını çok önemsediklerini ifade etti. Bununla birlikte, ebeveynlerin, çocuklarının kendileriyle aynı dini inançlara sahip olmalarını yüzde 35, aynı siyasi görüşleri paylaşmalarını ise yüzde 16 oranında önemsedikleri belirtildi.

İnanç benzerliği konusunda, ırk ve mezhep farklılıkları göz önüne alındığında, siyahilerde yüzde 40, Latinlerde yüzde 39, beyaz ve Asyalılarda yüzde 32, beyaz Evanjelik Protestanlarda yüzde 70, Katoliklerde ise yüzde 35 oranında önem verildiği tespit edildi.