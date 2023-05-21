Ailelerin arazi kavgasında silahlar konuştu: 7 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde iki ailenin karıştığı taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Ailelerin arazi kavgasında silahlar konuştu: 7 yaralı

Olay, ilçeye bağlı kırsal Gürakar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, daha önce arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki aile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada iki aileden 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında silah mermilerinin de isabet ettiği kişilerin olduğu öğrenildi.

aw895710-01.jpgİhbar üzerine kırsal mahalleye çok sayıda jandarma ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılırken, jandarma hastane çevresinde ve mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaralılardan bazıları Şanlıurfa’da bulunan değişik hastanelere sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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