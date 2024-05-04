Soğan hasadı başladı

Kaynak: İHA
Soğan hasadı başladı
Tarım kenti Şanlıurfa'da soğan hasadına başlandı. Tarlada birinci ürün olarak ekilen soğanda yüksek verim üreticilerin yüzünü güldürdü.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar, Harran, Akçakale ve Suruç ilçelerinde Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP) uygulamaya koyulmasıyla birlikte tarımda ekilebilir ürün çeşitliliği her geçen gün artmaya sürdürüyor.

Daha evvel çiftçilerin buğday, arpa, mercimek gibi tek ürün ile seneyi kapatması bölgede tarihe karıştı. GAP projesiyle sulanabilir arazileri sayılarının çoğalması çiftçileri farklı ürünlere teşvik etti. Bölge çiftçisi yer fıstığı, kornişon, soğan, sarımsak ve patates gibi alternatif ürünler yetiştirmeye başladı.

Ürün çeşitliliğinin çoğaldığı bereketli topraklarda, sezonun gelmesiyle birinci ürün olarak ekilen soğanın hasadı başladı. Tarım işçileri tarafından yapılan soğan hasadı bu sene yüksek verimi ile çiftçisinin yüzünü güldürdü.

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Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, hasadın bereketli olduğunu, dekarda 6 ile 6,5 ton arasında verim aldıklarını belirtti.

Verimin iyi olduğunu söyleyen Aksoy, “Şanlıurfa ilimizin toplam 9 bin dekar soğan alanı mevcut. Biz şu anda Ceylanpınar ilçemizde sınırdayız. Bu bölgemizde de 2 bin 500 dekardan fazla bir alanda soğan üretimi yapılmaktadır. Soğanı biz birinci ürün olarak ekimini yapıyoruz. Soğandan sonra pamuk, karpuz veya herhangi bir sebzeye devam ediliyor. Dolayısıyla bizim şu anda soğanla ilgili dekara aldığımız verim 6 ile 6,5 ton arasında, verimlerimiz çok iyi, bölgemizde hastalık yok. Bu sene bereketli ve verimli yağışlar olduğu için çiftçimiz de bu ürettiği soğandan şimdiye kadar memnun. İnşallah tarladaki fiyatlarda uygun bir durumda olur ve hem tüketici hem de üretici mutlu bir şekilde bu sezonu bitirmiş olur” ifadelerini kullandı.

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