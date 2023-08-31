Ailesini katleden şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Adana’da tartıştığı ağabeyi ve 6 yaşındaki yeğenini öldüren uyuşturucu bağımlısı şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Ailesini katleden şahıs tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan 29 yaşındaki Burak Y., ağabeyi Hüseyin Y., annesi Hacer Y., yengesi Esra Y. ve yeğenleri Elif ile 6 yaşındaki Yağmur Y. ile birlikte mangal yapıp yemek yemeye başladı. Bir süre sonra Burak Y., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ailesini kurşun yağmuruna tuttu.

Aile fertleri kanlar içerisinde yere yığılırken, Burak Y. daha sonra kendisini de tabancayla başından vurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Ağabey Hüseyin Y., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Burak Y. ile iki yeğeninin durumlarının ağır olduğu, annesi ve yengesinin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Durumu ağır olan 6 yaşındaki Yağmur Y. de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün ikindi vakti hayatını kaybetti.

Olayı gerçekleştiren şüpheli Burak Y., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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