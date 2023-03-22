﻿Ailesiyle tartıştı evlerini yaktı

DHA ve İHA'nın haberlerine göre, olay saat 21.30 sıralarında Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi, Vali Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın ikinci katında meydana geldi.

Ailesiyle tartışan bir kişi, öfkelenerek perdeleri ateşe verdi. Yangın kısa sürede büyüdü ve balkon kısmında bulunan eşyalar alev aldı.

Bina sakinleri kısa sürede binadan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Polis yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı. Evini yakan kişinin madde bağımlısı olduğu ifade edildi.

Mahalle sakinlerinden Furkan isimli bir genç olayı “Yukarıdan aşağıya doğru geliyordum. Köşeyi dönünce gördüm ki bina yanıyor. Hemen ambulans ve itfaiyeyi aradım. Mahalle sakinleri bir anda aşağı indi. Büyük ihtimalle evde tek başına yaşayan madde bağımlısı bir adam evi yakmış. Tam olarak böyle biliyoruz” şeklinde aktardı.