AirDrop sebebiyle bir uçuş daha iptal edildi. Uçakta terör şüphesi

Apple cihazlarda hızlıca dosya transferi yapmayı sağlayan AirDrop’un bazı kişiler tarafından kötüye kullanılmaya devam ediyor. Sosyal medyada AirDrop ile aynı ortamda bulunan kişilere rastgele fotoğraf/video gönderimi yapmak popülerleşti. Havacılık sektörü ve bilinçsiz bazı kullanıcılar sebebiyle olaylar bambaşka boyutlara dönüştürülmüş oldu.

AirDrop aracılığıyla gönderilen görseller uçuşların iptaline daha önce daha sebep olmuştu. Popüler havayolu şirketlerinden AnadoluJet ikinci kez AirDrop krizi ile gündeme geldi.

HavaSosyalMedya tarafından paylaşılan habere göre, AnadoluJet’in TK7347 sefer sayılı Bodrum – İstanbul Sabiha Gökçen uçuşunda bir yolcu tarafından, uçaktaki diğer yolculara patlayan uçak fotoğrafı gönderildi. Yolcuların bu durumu bildirmesi sonrasında uçakta arama yapılmasına karar verildi.

TeknolojiOku'dan aktarılan bilgilere göre; Yolcuların terminale alınması sonrasında tüm uçağı ve çantaları arayan ekipler herhangi bir tehlike ile karşılaşmazken, uçuş iptal edildiği için yolcular otele yerleştirildi.

Mayıs ayında İsrail’in kıyı şeridinde yer alan Tel Aviv şehrindeki Ben Gurion Havalimanı’ndan kalkarak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelmeyi planlayan AnadoluJet uçağında yolculara AirDrop yüzünden uçak kazası fotoğrafının gönderilmesi üzerine terör şüphesi nedeniyle uçuş iptal edilmişti.