Hakkari'ye sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı

Yağışlı sistemin etkisiyle birlikte mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından (Çarşamba) itibaren mevsim normalleri civarına inmesi tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte perşembe ve cuma günleri yağışlı sistemin etkisini arttırarak bölgesel olarak kuvvetli yağış geçişleri olacağı öngörülüyor.
MGM yetkilileri, il genelinin önümüzdeki hafta boyunca yağışlı sistemin etkisinde kalacağını ve sel, su baskını, dere yataklarında taşkın, toprak kayması, kaya düşmesi ve heyelan, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.