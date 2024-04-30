Hakkari'ye sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamaya göre, Hakkari il merkezi ve ilçeleri için bugün (salı) itibaren bölgesel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.