Sergen Yalçın'a Beşiktaş soruldu. Cevabı heyecan yarattı

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başına geçeceğine yönelik iddialar ile ilgili konuştu. Ekol TV'de yayınlanan programa telefonla bağlanan tecrübeli hoca, sezon bitmeden herhangi bir takımla görüşme yapmak istemediğini söyledi.

51 yaşındaki Sergen Yalçın, "Ben etik olarak sezonu bitirmeden herhangi bir kulüple görüşme yapmayı düşünmüyorum. Ben tarzım böyle değil zaten. Antalyaspor'un teknik direktörüyüm, önümüzde daha 4 maç var. Ligin bitmesine daha bir ay var. Antalyaspor'la veya başka bir takımla görüşmedim. Sezonun bitmesini bekliyorum. Sezon bittikten sonra şartları önümüze koyacağız, ekibimle de görüşeceğim. Tek başıma hareket etmiyorum ben" dedi.

Program moderatörünün, "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olmalı?" şeklinde anket yaptıklarını, en çok oyun kendisine çıktığını söylemesi üzerine Sergen Yalçın şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten ankete katılan herkese teşekkür ederim. Çok değerli benim için. Eğer büyük takımda çalışıyorsanız, taraftar arkanızda yoksa, değilse, oralarda başarılı olma ihtimaliniz yok. Mutlaka taraftarlar birlikte hareket etmek zorundasınız. Büyük camiaların çok büyük taraftar kitleleri var, bu kitlelere hitap ediyorlar. Siz de bu ortamın içinde olmak zorundasınız. Söyleyebileceğim tek şey bu."

Beşiktaş'ın futbol koordinatörü Samet Aybaba geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen Sergen Yalçın sorusuna, "Doğal aday" yorumunu yapmıştı.