Airfryer’da kestane nasıl yapılır? Kestane nasıl pişirilir?

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Airfryer’da kestane nasıl yapılır? Kestane nasıl pişirilir?
Kış aylarının sevilen lezzeti kestaneyi fırın ve ocakta pişirme yöntemiyle pişirmenin yanı sıra airfryer’da pişirmekte tercih edilmeye başladı. Airfryer’ın kısa sürede pişirme avantajı sayesinde kestane kolayca pişirilebilir. Peki, airfryer’da kestane nasıl yapılır? Kestane nasıl pişirilir?

Airfryer’da yemek yapmak mutfakların yeni modası haline geldi. Airfryer’ın yemek pişirme yöntemlerini kullanırken kestaneyi de kısa sürede sağlıklı bir şekilde pişirebilirsiniz. Peki, airfryer’da kestane nasıl yapılır? Kestane nasıl pişirilir?

İşte airfryer’da kestane tarifi…

KESTANE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- Yarım kilo kestane

- 1 litre sıcak su

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AİRFRYER’DA KESTANE NASIL YAPILIR?

Yarım kilo kestaneyi bıçak ile tek tek çiziniz.

Çizdiğiniz kestaneleri önce kaynar suda yarım saat kadar bekletiniz.

Airfryer’ı 5 dakika önceden ısıtın ve kestane moduna getirmelisiniz.

Hazneyi çıkartıp sallayarak 20 dakika daha pişiriniz.

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