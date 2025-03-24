AirPods Max kullanıcılarına ses güncellemesi

Apple, AirPods Max kulaklıkları için kayıpsız ses ve ultra düşük gecikme desteğini duyurdu. Yeni güncelleme sayesinde, USB-C kablosu kullanılarak 24-bit, 48 kHz kayıpsız ses desteği sağlanacak. Bu özellik, orijinal kayıt kalitesini koruyarak daha net ve güçlü bir ses deneyimi sunacak. Ayrıca, Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses desteği de kayıpsız ses ile güçlendirilerek daha gerçekçi ve derin bir ses atmosferi oluşturacak.

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Apple Music kullanıcıları, bu güncellemeyle birlikte 100 milyondan fazla şarkıyı kayıpsız ses kalitesinde dinleyebilecek. Özellikle müzik prodüksiyonu yapanlar için büyük bir avantaj sağlayacak olan ultra düşük gecikme desteği, sanatçılara Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses ve baş izleme teknolojisi ile miks yapma ve kayıt alma imkânı tanıyacak.

Oyun severler de bu güncellemeden faydalanacak. Ultra düşük gecikme desteği sayesinde, AirPods Max kullanarak oyun oynayanlar daha az ses gecikmesi ile daha akıcı bir deneyim yaşayacak.

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Kayıpsız ses ve ultra düşük gecikme özellikleri, Nisan ayında yayınlanacak iOS 18.4, iPadOS 18.4 ve macOS Sequoia 15.4 güncellemeleriyle birlikte AirPods Max USB-C modelleri için ücretsiz bir yazılım güncellemesi olarak sunulacak. Ancak, bu yeni özellikler yalnızca USB-C bağlantılı AirPods Max modellerinde kullanılabilecek. Lightning girişine sahip eski model kulaklıklar bu güncellemeden yararlanamayacak.