Ceren Damar'ı öldüren sanığın avukatı Vahit Bıçak'ın cezası belli oldu

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık ve avukatlarının yanı sıra Şenel'in babası Mustafa ve annesi Feyzan Damar, çok sayıda avukat ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Duruşmada söz alan Mustafa Damar, sanık Vahit Bıçak'ın duruşmada savunma sınırlarını aşarak ölen kızı ve kendisine hakaret ettiğini söyledi.

Anne Feyzan Damar ise kızının hayatını kaybetmesinden dolayı tarif edilmez acı yaşadığını belirterek, "Bizler yaşayan ölüler gibiyiz. Acımızı yaşayamıyoruz. Sanık avukatı Vahit Bıçak, kızıma ve eşime kabul edilemez sözler sarf etti. Bunları unutmama imkan yok. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Sanık Vahit Bıçak ise Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan Ceren Damar Şenel cinayeti davasında sanığın avukatı olduğunu, mesleğinin gereğini yaptığını, savunma sınırlarını aşmadığını öne sürdü.

Hakaret kastığının bulunmadığını iddia eden Bıçak, beraatini istedi.

Beyanların ardından hükmü açıklamayan mahkeme, sanık Vahit Bıçak'a maktul Ceren Damar Şenel'e yönelik ifadelerinden dolayı "zincirleme şekilde kişinin hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi. Sanık Bıçak hakkında takdiri indirim yapmayan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.

Vahit Bıçak, baba Mustafa Damar'a sarf ettiği sözler nedeniyle yargılandığı "hakaret" suçundan ise beraat etti.

İDDİANAME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, akademisyen Ceren Damar Şenel'in kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından odasında öldürüldüğü hatırlatıldı.

Bu eyleminden dolayı Hikmet'in, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2020'de "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

İddianamede, Hikmet'in avukatlığını üstlenen Vahit Bıçak'ın yargılama boyunca kullandığı bazı ifadelerle Mustafa Damar'a hakaret, hayatını kaybeden Ceren Damar Şenel'in ise "hatırasına hakaret" ettiği, bu nedenle cezalandırılması gerektiği kaydedildi.

Söz konusu suçlardan Bıçak'ın 10 yıla kadar hapsi isteniyordu.

(Kaynak: AA)