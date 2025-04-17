Akaryakıt devi iflasın eşiğinde

29 ilde istasyonu bulunan ve çoğunlukla taşra bölgelerinde hizmet veren Euroil, yaşadığı mali sıkıntıların ardından konkordato başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Yaklaşık 100 istasyona sahip olan şirket, aynı zamanda Mersin, Gaziantep ve Kırıkkale’deki depolama tesisleri üzerinden Türkiye'nin dört bir yanına dağıtım da gerçekleştiriyordu.

HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

Uzun süredir mali sıkıntılar yaşayan ve küçülmeye giden Euroil, iflas öncesi son aşamada olarak bilinen konkordato başvurusunda bulundu.

43 yıllık otomotiv devi iflas etti. Her aracı servet değerindeydi

İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verirken, şirketin mali tablolarını incelemek üzere Mali Müşavir İşletme Uzmanı Yasin Doğan, Bağımsız Denetçi Ahmet Özmaden ve İcra İflas Hukukçusu İbrahim Aşık'tan oluşan 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜKLERİNDENDİ

Geçtiğimiz yıllarda değişen ekonomi modeli ve uygulanan sıkı para politikaları nedeniyle küçülme süreci hızlanan Euroil, 2010 yılında sahip olduğu 303 istasyon ile Türkiye'nin en büyük akaryakıt dağıtım servislerinden birine sahipti.