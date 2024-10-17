Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Araç alev aldı

Gediz'de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen yangın, görevlilerin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Olay, 13 Ekim akşamı, bir otomobilin pompa yanına park edilmesiyle başladı. Aracın sürücüsü otomobilden indikten kısa bir süre sonra, araç alev aldı. Panikleyen diğer sürücüler istasyondan ayrılırken, istasyon görevlileri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangın, görevlilerin çabalarıyla kontrol altına alındı ve o anlar istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin alev alışı ve görevlilerin yangına müdahale ettiği anlar yer aldı.