Akaryakıt istasyonunda satırlı kavga

Maltepe'de bir akaryakıt istasyonunda iki sürücü arasındaki tartışmada, araç sürücülerinden biri istasyonda bulunan markete girerek tezgahtan aldığı satırla aracın camına vurdu.

Akaryakıt istasyonunda satırlı kavga

Maltepe'de bir akaryakıt istasyonunda geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre, istasyonda karşılaşan 2 araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı.

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TEZGAHTAN ALDIĞI SATIRLA ARACIN CAMINA VURDU

Sözlü başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Taraflardan biri market içerisinde bulunan gıda bölümüne giderek tezgahtan aldığı satırla dışarı çıktı ve diğer sürücüye ait aracın camına vurdu.

Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

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